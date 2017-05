Jakter på brillemodell

Det som startet som et antimobbeprosjekt i 2006 lever videre, og Specsavers i Harstad deltar når de skal kåre årets brillemodell.

– Særpreg, personlighet og sjarm kjennetegner Årets Brillemodell, og vi håper selvfølgelig at vinneren kommer fra Harstad i år. Vi ønsker alle velkommen til å låne briller i butikken vår, for så å knipse et bilde man kan delta i konkurransen med, sier butikksjef Lars Einar Bergh.

Sammen med superstylist Jan Thomas og Marte Bratberg fra Radio NRJ, skal Philip Reiler og Stine Melfald fra Specsavers kåre Årets Brillemodell 2017.

Ambassadør for veldedighetsprosjekt

I fjor var det Axel Heiberg fra Nordstrand i Oslo, som kapret juryens hjerter med sin positive holdning og glimt i øyet. Hans store motivasjon var hovedpremien på en reise til Tanzania, der man deltar under optikerkjedens årlige humanitære prosjekt: Gi syn til Tanzania. Her var han med og hjalp hundrevis av mennesker med synsundersøkelser og briller.

Bilder som skal være med i konkurransen kan lastes opp på facebook, og merkes #SpecsaversNorge.