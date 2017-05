Veien ble om til en kanal

Etter at den nylig ble høvlet, er selve veibanen blitt laveste punkt og kantene er mellom 30 og 40 centimeter høye. Fjellveien i Øvre Trøssemark i Skånland har lenge vært et problem for dem som daglig må bruke den.

For oppsitter Harald Arne Åsli er veiproblemene av gammel dato.

– På en strekning på 500 meter har det årlige vedlikeholdet begrenset seg til ett eller to lass grus, og det holder selvfølgelig ikke så lenge store deler av grunnen består av blåleire. I vår har kommunen sørget for å høvle veien, og resultatet har blitt at deler av den nå framstår som en kanal. Jeg tør ikke tenke på hva som skjer med den når det kommer et regnskyll.

Også på snuplassen som blant annet HRS bruker, består grunnen av blåleire, og sjåføren på renovasjonsbilen valgte å rygge tilbake i stedet for å snu siste gang han var her. Jeg har i vår henvendt meg til Skånland kommune to ganger for å få gjort noe med veien, men det har ikke ført til noe, sier den frustrerte oppsitteren.