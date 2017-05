Se bildeserien fra MC mot mobbing

Bla i bildene med piltastene eller med fingeren hvis du er på nettbrett eller mobil.

Flere sto fram på scenen og fortalte sine historier om hvordan de ble mobbet, noe du kan lese om i en egen sak på HT.no i løpet av helgen.

– Vi ønsker at folk skal få øynene opp for at mobbing på skolen og på arbeidsplassen ikke er greit. Det foregår på de fleste nivå, sier Rolf Breines, som sammen sine medlemmer i Saints & Sinners MC Harstad og medlemmer i Pilgrims MS, har jobbet siden i fjor med å forberede arrangementet i Harstad.

Bakgrunn for arrangementet stammer fra det tragiske selvmordet høsten 2014. Da klarte ikke Odin Olsen Andersgård mer, og valgte å ta sitt eget liv. Odin ble 13 år gammel. Denne tragiske hendelsen medvirket til økt fokus på mobbing, og etter at det ble gjennomført et fakkeltog i Oslo i november samme år, fikk Håvard Haaby ideen om å forsøke å gjøre en innsats mot mobbing.

Håvard var i MC miljøet, og ønsket å få til noe med dette miljøet som drivkraft. Dette var først tenkt lokalt, men etter at ideen ble lansert på Facebook, ble det opprettet arrangementer i hele landet. 10 mai 2015 ble det gjennomført 14 arrangementer, også i Harstad.