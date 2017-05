Forstår at bøndene måtte bryte forhandlingene

Kvæfjord Arbeiderparti har på sitt møte 24.mai behandlet saken om jordbruksoppgjøret 2017. Der vedtok de en uttalelse med støtte til bøndene, og retter sterk kritikk mot regjeringen.

- Landbruket er den største private næringa i Kvæfjord. Derfor er vi svært opptatt av rammebetingelsene for denne næringa. Stortinget har nylig behandlet ei jordbruksmelding som det var bred enighet om og som ga klare føringer for en økt matproduksjon fra landbruket. Til tross for dette, har den blå/blå regjeringen lagt frem et skambud til de bøndene som skal gjennomføre Stortingets målsettinger, sier Karoline Gabrielsen i Kvæfjord arbeiderparti.

Partiet har full forståelse for at bøndenes organisasjon i en slik situasjon måtte bryte forhandlingen om jordbruksoppgjøret 2017.

- Med Regjeringens opplegg vil ikke lønnsnivået for små og mellomstore bruk på noen måte bedres, snarere tvert om. Små og mellomstore bruk er avgjørende viktig for å kunne innfri Stortingets vedtak om økt produksjon.

Laget ber Ap ta grep og støtter bøndene når saken skal opp i Stortinget.

- Kvæfjord Arbeiderparti forutsetter at Stortingsflertallet sørger for at Stortingets vedtak oppfylles og at bøndene får en lønnsutvikling i tråd med dette. Dette vil på ingen måte svekke forhandlingsinstituttet, sier Gabrielsen.