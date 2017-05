Mistenker ILA-smitte hos Salmar

Ifølge en pressemelding fra Mattilsynet baserer mistanken ved Skogshavn seg på Mattilsynets inspeksjon ved anlegget.

- Observasjoner av fisken, forøket dødelighet og obduksjonsfunn kan være forenlig med ILA og gir derfor grunn til mistanke om sykdom, heter dte fra Mattilsynet.

Eier av lokaliteten er SalMar Nord AS. Skogshavn er lokalisert 7,5 km fra Kvitfloget der det ble varslet om ILA-mistanke 19. mai, skriver Folkebladet.

- Utfyllende analyseresultater fra Veterinærinstituttet som eventuelt bekrefter ILA-diagnosen kommer om noen dager, skriver tilsynet i pressemeldinga.

Mattilsynet har båndlagt lokaliteten Skogshavn på grunn av ILA-mistanken og nærhet til Kvitfloget. Fisken i anlegget er i slaktestørrelse og under utslakting.

Veterinærinstituttet vil ifølge Mattilsynet om kort tid publisere lokaliteten på interaktive kart over ILA-tilfeller.

- Dersom mistanken blir bekreftet ved Kvitfloget og Skogshavn, blir det om kort tid opprettet et kontrollområde rundt lokalitetene for å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone, og vil innebære restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger utfra antall lokaliteter i området, topografi og strømforhold vil bli lagt til grunn for kontrollområdets utbredelse. Det må forventes en utstrekning på 10 – 20 kilometer fra lokalitet med ILA-diagnose, skriver Mattilsynet.