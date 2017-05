Hvis den upopulære ferga settes i trafikk, skal den gå flere ganger enn før

Fredag ettermiddag 12. mai ble mange stående i fergefast på Stornes. Dette fordi "Strandebarm" ikke kunne kjøre ekstraturer på grunn av hviletidsregler.

Mange ble forbannet siden de ikke kom seg hjem, og Marianne Bremnes var blant dem som fikk sinte telefoner fra fortvilte pendlere.

- Strandebarm skal egentlig ikke settes inn, men reserveferga kom ikke på plass. Så ble det kaos da folk forståelig nok reagerte, sier Bremnes.

Mandag var ordføreren på Finnsnes på et ærend, og passet på å også ta turen innom Troms fylkestrafikks hovedkontor.

- Jeg fikk møte daglig leder og sa hva jeg mente om saken. Her må det endring er til, for det å sette inn Strandebarm er som å vifte med en rød klut for øyfolket.

Onsdag fikk hun mail fra Troms fylkestrafikk om at de har fått en ny avtale med rederiet.

- De har fått dispensasjon til å kjøre flere turer med Strandebarm. Hvis den skal inn på sambandet på fredager må den kjøre to ekstra turer. På andre dager skal det kjøres opp til to ekstra turer hvis det står igjen biler på kaia.

- Folk må ha en mulighet til å komme seg hjem, sier Bremnes.