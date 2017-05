Vi har høyest befolkningsvekst i Norge

Per 31. mars var det 166.251 innbyggere i Troms. Det var 0,37 prosent flere enn ved årsskiftet.

I Troms hadde 17 kommuner vekst i folketallet 1. kvartal 2017, 2 kommuner hadde uendret folketall mens 5 kommuner hadde reduksjon i folketallet.

Det var et fødselsoverskudd for Troms i første kvartal 2017 på 77, mens tar vi bort Tromsø kommune fra statistikken, viser tallet et fødselsunderskudd på 42.

22 av 24 Troms- kommuner hadde netto innvandring i første kvartal 2017.