Da han skulle fylle spratt prisen opp 2 kroner

Rundt klokken 1430 mandag ettermiddag kjørte en bilist inn til Shell Bergseng for å fylle diesel.

- På tur fra Sama ser jeg at prisen på skiltet var 12,49 kroner per liter. Jeg tenkte at det var hyggelig, og stilte meg i kø for å fylle.

For det var flere som var ute etter drivstoff denne dagen.

Kom til ny pris

Da mannen kom seg fram til pumpa, så han imidlertid at prisen var en helt annen enn på skiltet han så fra veien.

- Jeg hadde grep rundt pumpa men la den fra meg og gikk inn. Der fikk jeg høre at det dreide seg om en forsinkelse i å få ny pris opp på det store skiltet. Kvinnen i disken sa at det ikke var noe hun kunne gjøre, og det har jeg forståelse for.

Men innringeren lurer på hva som hadde skjedd hvis han ikke hadde sett den nye prisen, og likevel hadde fylt diesel og krevde billigste pris.

- Jeg er ikke sikker på om forbrukerombudet hadde gitt bensinstasjonen medhold. Jeg er heller ikke sikker på at de som sto i kø for å fylle var klar over hva som hadde skjedd, sier han.

Er ikke ute etter å lure noen

Daglig leder ved Shell Bergsen, William Klouman, sier at stasjonen ikke er ute ette å lure kundene.

- Når prisen endrer seg, skjer det umiddelbart på skiltene på bensinstasjonens vegg og på pumpene. På det store skiltet tar det imidlertid et minutt eller to. Det er ikke slik med vilje, og om det skyldes gammelt utstyr eller ikke, er jeg usikker på, sier Klouman.

Han sier at det er beklagelig at prisen ikke endrer seg over alt samtidig.

- Ellers er det opp til kunden å se hva prisen er når de kjøper produktet.