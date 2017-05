Sprek dame takket av etter 40 år i tannhelsetjenesten

Tannlegene Eyvind Sundsvold og Ivan B. M. Johansen sørget for at Vigdis Dahl fikk en minnerik kveld på Umami.

I sin tale fremhevet Sundsvold at Vigdis Dahl nesten ikke har hatt sykefravær i løpet av alle sine år i arbeidslivet. Men en gang måtte Dahl ringe jobben og melde seg syk. Det var etter en påskeferie da et stygt fall i skiløypa førte til at hun brakk ankelen.

Ellers er Dahl kjent for å være glad i å holde seg i form. Hun sykler Kvæfjord rundt, går milevis på ski så ofte hun kan om vinteren, svømmer i Grottebadet og trimmer i treningsstudio .

- Det er viktig å holde seg i form, sier den spreke pensjonisten.

Det var nok ikke tilfeldig at Sundsvold overrasket Dahl med et bilde av Norges nasjonalfjell – Stetind - tatt av Trym Ivar Bergsmo.

- Det passer ypperlig til en dame som tilbringer mye av fritida i fjellheimen, sier Sundsvold.