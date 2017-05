Økt netthandel får konsekvenser lokalt

Netthandelen blir en stadig større utfordring for det lokale næringsliv. I harstadregionen har vi flere eksempler på forretningsdrivende som har kastet inn håndkleet fordi konkurransen fra nettbutikkene ble for tøff. Og at problemet er reelt, får mange kjenne på kroppen på daglig basis.

Flere butikker i Harstad opplever nemlig å bli brukt som prøverom. «Kundene» kommer inn, finner ønsket vare og riktig størrelse, og får gjerne god veiledning med på kjøpet. Deretter er veien kort til nærmeste pc eller smarttelefon for å bestille varen på nett. Gjerne til en marginalt billigere pris. Vi tillater oss å mene at dette er noe henimot toppen av frekkhet.

Og én ting er at man ofrer lokalt næringsliv til fordel for nasjonale nettbutikker. Mer alvorlig er det at vi i stadig større grad registrerer at privates netthandel med utlandet brer om seg. Basert på tall fra Statistisk sentralbyrå, vet vi at den fysiske handelen i svenske grensebutikker koster det norske samfunnet 14.000 arbeidsplasser. Og på toppen av dette ser vi altså at den digitale grensehandelen vokser. Betalinger til utenlandske nettsteder utgjør rundt 60 prosent av de samlede betalingene over nettet. Det er en økning på knappe 30 prosent bare det siste året, og illustrerer svært tydelig hvilke utfordringer lokalt og nasjonalt næringsliv står overfor.

Da fremstår den såkalte fribeløpsgrensen som et paradoks. Det er nemlig slik at varer som nordmenn kjøper i utenlandske nettbutikker, er fritatt for både avgifter og moms dersom kjøpesummen, inkludert frakt, ikke overstiger 350 kroner. Svenskene har sett urimeligheten i det, og fjernet dette avgiftsfritaket. Flere EU-land tenker visstnok på å gjøre det samme, og Norge bør definitivt gå for en rask avvikling av ordningen.

Legger man godviljen til, kan man se noen argumenter for å beholde systemet. Men argumentene mot veier tyngre, og det blir fullstendig feil at norske myndigheter skal subsidiere en konkurransevridning som så åpenbart rammer lokalt næringsliv og nasjonale nettbutikker.

Dette er ikke snakk om proteksjonisme. Det er snakk om å legge til rette for konkurranse på like vilkår.

Men med dette som bakteppe, er det også en oppfording til harstadværingen om å stille seg spørsmålet: Ønsker vi et sterkest mulig lokalt næringsliv? Hvis svaret er ja, må vi også ofre vårt handlemønster en tanke. I det minste må man ikke synke så dypt at man bruker butikkene som prøverom.