To personer mistet lappen etter råkjøring

Fartskontrollen førte til at seks forenklede forelegg ble delt ut, og at to førerkort ble beslaglagt. Det melder operasjonssentralen i Midtre Hålogaland klokken 01.25 natt til søndag.

De to personene som fikk førerkortene sine beslaglagt kjørte i 84 km/t i en 50-sone, og i 126 km/t i en 80-sone.

Dette er de øvrige hendelsene i Midtre Hålogaland:

Sortland: Politiet gjennomførte laserkontroll i Vesterålsgata. Tre forenklede forelegg ble delt ut.

Sortland: Politiet gjennomførte trafikkontroll sør for Sortland. Én bil ble avskiltet på grunn av manglende forsikring.

Narvik: En mann ble innbragt og satt i drukkenskapsarrest etter at politiet fant et ulovlig preparat ved visitasjon. Operasjonssentralen i Midtre Hålogaland melder om at forholdet anmeldes.

Sortland: En mann i 30-årene ble «tatt på fersken» for urinering i sentrum, og anmeldes av patruljen.