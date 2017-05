Norsk malmklang i spansk ferieparadis

Det melder Kjell Kjær, som hadde rømt fra Tromsøs nykkefulle meteorologi, til noen solfylte maidager i byen som muligens kan kalles Norges hovedstad i Spania.

Knall underholdning

I en oppstemt samtale med Harstad Tidende beskriver han det som ble en ytterst trivelig 17. mai-kveld.

- Vi fikk overvære et inspirert kor som hadde satt sammen et program hentet fra dypet av norsk kultur. Konserten var godt besøkt, og sjøl var jeg i en gjeng med tromsøværinger som hadde slått seg ned i lystig lag for å høre på, sier Kjær.

Tromsøværinger smeltet

Han fortsetter med å beskrive et kor som grep sitt publikum om hjerterøttene med uforfær vellyd. Emosjoner dirret.

- Sjøl vi fra Tromsø satt og følte oss som begeistra harstadværinger, sier Kjell Kjær.

Koret hadde slått seg i lag med ei lokal musikkgruppe med musikkformen habanera som spesiale, en dans- og musikkform med utspring i Havanna på Cuba. Kjær gir uttrykk for at korsang fra Harstad og habanera kan bli en eksepsjonelt lystfylt uttrykk.

Koret og Masa Coral «Jose Hódar», som den lokale gruppa heter, har i uka rundt den norske nasjonaldagen valset opp med en rekke konserter langs fabelaktige Costa Blanca - den spanske middelhavskysten. Første konsert var allerede 14. mai.

Koret har et par ganger tidligere gjennomført turneer på Costa Blanca, med bravur og til stor glede spesielt for norske klimarømlinger.