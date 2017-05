Nordlendingene blir ikke enige med seg selv

Flere meningsmålinger viser at nordlendingene ikke er helt enige med seg selv i synet på om det bør være lov å lete etter olje og gass i havområdene utenfor Lofoten, Senja og Vesterålen.

En stor del av befolkningen er imot at havområdene skal konsekvensutredes, noen vil ha områdene utredet. Nei-siden argumenterer ofte med turisme og fiskeri, mens ja-siden peker på at oljevirksomhet kan gi ny industri og fortsatt stor grad av velferd i Norge.

Det er selvsagt Stortinget som bestemmer om områdene skal åpnes. En viktig aktør er Arbeiderpartiet, som ved denne korsveien har endret syn siden 2013. LO og Arbeiderpartiet er nettopp ferdig med kongressen og landsmøtet. Begge organisasjoner har samlet seg om et kompromiss: Nordland VI skal konsekvensutredes, Troms II og Nordland VII skal ikke åpnes. Det betyr at områdene rett sør for Lofoten skal konsekvensutredes. I alle fall i teorien.

Det spiller nemlig mindre rolle hva Arbeiderpartiet mener om saken så lenge Senterpartiet, KrF, SV og MDG, alle potensielle støttepartier til en Ap-influert regjering, sier nei. På borgerlig side er det ikke stort bedre. Høyre og Frp vil åpne alle de omstridte områdene, men KrF og Venstre, som begge er potensielle støttepartier til en Høyre-Frp-regjering, sier begge nei.

Lokalt har vi ikke registrert noen stor begeistring for å få oljeleting utenfor våre havområder. Et viktig ankepunkt har vært at havområdene ikke er blant de mest interessante. Potensialet skal visstnok ikke være stort.

Grunnen til at oljeindustrien presser på, er at Troms II og Nordland VI og VII ligger nær felt sør for Nordland VI. Infrastrukturen er på plass. Det er lett å koble nye funn til eksisterende infrastruktur.

For noen dager siden publiserte Oljedirektoratet en ny rapport. Oljedirektøren doblet, nærmest over natten, ressursanslaget i Barentshavet til 1,4 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Det tilsvarer fem Snøhvit-felt eller 14 Johan Castberg-felt. Ny kunnskap gir grunn til optimisme. I dette tilfellet er det seismikkskyting i grenseområdet Norge og Russland (tidligere «Gråsonen»), som fikk oljedirektøren til å sprudle av glede.

Slike «informasjonssjokk» kan vi få oppleve i våre havområder også. De som er imot oljevirksomhet i området gjør klokt i å holde oljesaken-varm. Uansett hva politikerne på Stortinget sier.