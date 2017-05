Feirer nasjonaldag

Tesfaldet er leder for lokalforeningen i Harstad.

– Vi har tradisjon for å samle mennesker med bakgrunn fra Eritrea til feiringen av landets nasjonaldag. Vi samles lørdag ettermiddag i lokalene ved UiT Harstad, forteller Tesfaldet.

– Dette er et arrangement som vi har arrangert flere år her i byen. Selve nasjonaldagen er 24. mai. Det var i 1991 at Eritrea ble selvstendig stat. Landet fikk sin første nasjonalforsamling i 1993, forteller Tesfaldet.

Han kan fortelle at det er rundt 50 medlemmer av foreningen her i Harstad. Kommende lørdag vil det komme flere fra nabokommunene til byen for feiringen av nasjonaldagen. Han regner med at rundt 100 personer vil være på plass ved UiT lørdag.