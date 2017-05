– Bruk buss og beina

Det sier Anne Askevold Nordam ved Kystjegerkommandoen i Harstad. Hun er ansvarlig for «KJK Challenge».

På grunn av KJK har åpen dag og at Håloglandstafetten finner sted i sentrum denne dagen, så anbefaler vi folk til å ikke kjøre inn til byen, men at de tar i bruk kollektiv trafikk eller bruker beina, sier Nordam, i forkant av lørdagens store KJK-markering.

I fjor fikk om lag 1500 skuelystne oppleve hvilke kvaliteter og ressurser den da nedleggingstruede Kystjegerkommandoen (KJK) på Trondenes var i besittelse av. Nå er avdelingen sikret tilstedeværelse på halvøya i minst fire år til. Men det er ifølge sjef KJK Klaus Johansen og Knut Hesleskaug ikke årsaken til at de også i år arrangerer «KJK Challenge».

Action, smell, båter, helikopter og en tøff «KJK Challenge» konkurranse. 20. mai er det klart for nok en publikumsvennlig utgave av Kystjegernes oppvisning på Larsneset.

– Vi vil også informere om at KJK i forbindelse KJK Åpen dag, ønsker å samle inn penger som vi skal donere til Dagkirurgisk avdeling på UNN Harstad. Det er ei avdeling hvor det daglig kommer inn barn som skal opereres. Og vi ønsker å oppdatere lekekroken på denne avdelingen slik at ventetiden før operasjoner blir «kortere» og bedre for disse barna. Vi vil lage plakater med info om at pengene kan settes inn på konto 1503.27.08495, innskuddet må merkes med 127011, de blir da øremerket lekekrok på Dagkirurgisk avdeling. Eller så kan man gi en slant i en bøsse som vil stå i køen der hvor man kan kjøre stridsbåt på lørdagen, opplyser Anne Askevold Nordam, som sammen med Knut Heslehaug har satt opp programmet for markeringen til åpen dag med Kystjegerkommandoen.

Det var i sin tid ordfører Marianne Bremnes i 2016 som oppfordret KJK til å bli mer synlig i bybildet. Det er en av flere årsaker til at det også i år blir åpen dag med KJK i sentrum. I tillegg inviteres det også i år til «KJK Challenge».

I «KJK Challenge» er det to adskilte konkurranser hvor den ene består av lag fra utfordrede bedrifter, blant andre NAV Harstad, Harstad, Brann, UNN Harstad, Politi, Statoil og Harstad kommune.

– I den andre konkurransen utfordres andre militære avdelinger, idrettslag, skoler, organisasjoner, treningssentre, vennegjenger, og lignende til å stille lag i en åpen konkurranse.

– Konkurransen for bedriftene og den åpne konkurransen er identiske. Det skal være tre deltakere på hvert lag, hvor begge kjønn er representert.

– Konkurransen er bygd opp av 7 øvelser med antatt varighet cirka 15 minutter totalt. Deltakerne må være over 18 år, forteller Johansen og Hesleskaug.

Minst like mange i år

– Denne konkurranse legge vi mye prestisje i ikke å tape. Vi vet det er mange godt trente personer i Harstad, men akkurat denne konkurranse lar vi oss ikke slå i, sier de to optimistisk og legger til;

– Men dette er først og fremst et arrangement der vi ønsker å vise oss fram. At så mange møtte fram på Larsneset i fjor var svært gledelig. Når vi nå legger dette arrangementet til en lørdag håper vi at minst like mange finner veien til sentrum lørdag formiddag, oppfordrer de to. Arrangemente starter opp i ellevetiden og vil pågå i fem timer.

Programmet:

Static

Mulighet for å sitte på Stridsbåt 90 og mulit

Pølsefest for barna

Truck pulling

KJK Challenge heat 1

KJK Challenge heat 2

KJK Challenge heat 3

Premieutdeling KJK Challenge og Truck pulling

DEMO

KJK Challenge øvelser:

I årets KJK Challenge blir delt inn i tre "heat" hvor alle kjemper mot alle. De to lagene som ender opp med best tid etter at alle heatene er gjennomført, blir premiert med flotte preimer, samt heder og ære.

Det er et lag på tre stykk, hvor begge kjønn skal være representert.

Det er syv forskjellige øvelser:

1. øvelse: Roing – 90 calorier fordelt likt i laget

2. øvelse: 90 burpees over romaskin fordelt likt i laget

3. øvelse: Slamball over skulder «stige»

10 reps 22,5 kg

8 reps 32 kg

6 reps 36 kg

4 reps 41 kg

2 reps 45 kg

4. øvelse: Slamball løp – frakte slamballene tilbake til start

5. øvelse: Partnerløft – løp med partner på ryggen

6. øvelse: 90 hopp på dekk fordelt likt i laget

7. øvelse: Dekkvelt – et dekk på 290 kg skal veltes til start

Det var torsdag 19 påmeldte lag fra Brann, Politi, KJK, Harstad kommune, Crossfit Harstad og Actic Harstad.