Gammelbryggatomta ble redningen

Men en telefon til Tromsø og Eiendomsgruppen Nord-Norge ble redningen for den driftige kvinnen. Hun har i flere år stått i havna med sin gatekjøkkenvogn, og solgt thaimat. 25. januar måtte hun bort fra sin faste plass, og hun var nødt til å stenge da hun ikke fant annen plass.

- Det har vært tungt ikke å selge mat til de mange stamkundene. Mange ringte hjem til meg og ba meg lage mat som de kom og hentet. Men det er ikke noen langsiktig løsning, sier hun.

Mattradisjoner

Derfor er hun utrolig glad for at eierne av Gammelbrygga stiller tomten gratis til disposisjon.

- Jeg har drevet på i tre år, og har gått med overskudd hele tiden. Jeg er stolt og glad for jeg har klart å skape arbeidsplass til to personer.

Hun innrømmer at det blir lange dager, men hun liker å jobbe og er glad for endelig å kunne åpne dagen før 17. mai.

- All mat lages fra grunnen. Jeg har egne oppskrifter og maten lages på den gode gamle måten. Jeg bruker ikke moderne kjøkkenmaskiner, for jeg ønsker å videreføre de gamle thailanske mattradisjonene, sier hun.

I dag, 17. mai, har hun leid et telt i nærheten av torget og vil selge mat fra teltet.

- Jeg har ikke nok strøm der, så vi skal lage maten i campingvognen ved Gammelbrygga, for så å frakte den til teltet, sier hun.

- Glad for å kunne hjelpe

Daglig leder i Eiendomsgruppen Nord-Norge, John Angelsen, er glad han kan hjelpe Parida Yotsuree til fortsatt å drive sin virksomhet i byen.

- Jeg fikk en telefon, svarte ja med engang. De får bruke plassen vederlagtsfritt så lenge vi ikke kan benytte tomten til noen annet. Det kan bli ett år eller 10 år. Det er umulig å spå om framtiden. Vi tar ingenting i leie, for vi synes dette er et veldig godt tiltak, sier han.

Angelsen mener vognen bør være en berikelse i dette området, og at den vil gi nytt liv på gateplan.

- Harstad kan ikke bare ha eksklusive restauranter, men også plasser der folk kan få seg et kjapt måltid. Men på sikt håper jeg det kommer et nybygg med en restaurant på gateplan.

Han er glad de kan hjelpe kvinnen.

- Dette er hennes levebrød, og jeg har forstått det slik at hun har vært uten inntektsmuligheter i flere måneder. Alle forstår nok at det må ha vært en stor utfordring, sier Angelsen.