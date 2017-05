Klassekampen: - Ønsker rakettskjold på Evenes

Avisa Klassekampen skriver at de for første gang kan dokumentere at Luftforsvaret vil ha et rakettskjold i Norge.

- I en hemmeligstemplet rapport fra Luftforsvaret slås det fast at Forsvaret i dag ikke er i stand til å beskytte Norge mot angrep fra missiler og presisjonsstyrte bomber. Dagens luftvern beskrives som «begrenset», med for liten størrelse og for kort rekkevidde," skriver avisa.

Dette gjør de norske flystasjonene, som i framtida skal bli base for Norges nye kampfly F-35, til enkle mål. Luftforsvaret konkluderer derfor med at Norge har to valg: Bli med i Natos omstridte rakettskjold, eller skaffe et eget nasjonalt rakettskjold.

Et eget norsk rakettskjold vil bli ekstremt dyrt. På den andre sida har Natos rakettskjold blitt kritisert for å drive fram et nytt atomvåpenkappløp.

Et missilangrep «kan forventes i en innledende fase av et strategisk overfall på Norge, og kampflybasene er sannsynlige mål,» heter det i dokumentet.

Problemene med manglende luftvern gjelder ikke bare for Evenes. Også Ørlandet, som blir hovedbasen for Norges nye kampfly, mangler skikkelig luftvern.

Ifølge Klassekampen har regjeringen ikke tatt stilling til om Norge skal delta i Natos rakettskjold, men har satt ned et utvalg bestående av norske og amerikanske eksperter for å vurdere hva et norsk bidrag kan bestå av.