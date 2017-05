"Alle" vil ha denne dingsen - i butikken er det ventelister

Dingsen heter Fidget spinner, og den tar helt av blant barn i Norge.

Malin L. Pettersen ved Yes vi leker i Amfi Kanebogen sier til ht.no at butikken har hatt den inne i to omganger. Men etterspørselen kan ikke mettes.

- De har så vidt truffet butikken før de er revet ut igjen. Hadde vi hatt nok av dem, kunne jeg solgt over 100 per dag. Vi har venteliste, og neste parti kommer på fredag, hvis alt går etter planen, sier hun.

Forbudt på skoler i USA

Nettavisen beskriver dingsen slik: "Spinnere eller fidget spinner er den nye lekedillen som tar helt av. De kan kjøpes i lekebutikker, bokhandlere og magasiner og er årets sommerdille på lekefronten. De er ikke spesielt dyre og de er - i motsetning til fjorårets Pokemon-dille - gammeldags fysiske."

Avisen melder at spinnerne er blitt så populære, og kanskje plagsome, at skoler i USA har forbudt dem.

- Vi har faktisk funnet at fidget-spinnerne har motsatt effekt av det de skal gjøre. Ungene bytter dem med hverandre og spinner med dem istedenfor å konsentrere seg om å skrive og følge med, sier Kate Ellison, rektor ved Washington barneskole til Chicago Tribune.

En spinner er en form for snurrebass med et kulelager i midten. De har tre armer, og er egentlig ment som et avstressende rekreasjonsleketøy som skal hjelpe deg å få tilbake konsentrasjonen.

Fidget spinnerne ble opprinnelig markedsført til foreldre til barn med ADHD, angst og autisme, skriver Nettavisen.

Ble litt hekta selv

- Spinnerne er ganske rimelige leketøy. Men de kommer etter hvert i mer avanserte utgaver, for eksempel med selvlysende materialer, det kommer metallspinnere, og noen kjente merkevarehus selger dem til en relativt stiv pris på grunn av et "kult" merke, sier Malin L. Pettersen ved lekebutikken i Harstad.

Hun har selv prøvd, og ble litt hekta, selv om hun er voksen.

- Det blir litt som en besettelse når man først begynner å spinne, og etter hvert slapper man av. Så jeg tror at vi også vil se voksne som bruker disse.

- Blir den like populær som Cola-yoyo-en var på 80-tallet?

- Akkurat nå er spinnerne større enn yoyo-en var. Alle vil ha en, og ungene finner stadig nye måter å trikse med dem. Mange bestiller på Ebay, men det er lang ventetid.

- Ikke opplevd maken

Administrerende direktør Gro Svendsen i leketøyskjeden Ringo sier til Nettavisen at kjeden ikke har opplevd maken til suksess.

- Vi var litt forsiktige og bestilte 10.000 – det normale av en leke er kanskje 2000 – men vi har allerede ordrer på 20.000 fra våre forhandlere, så nå flys det hjem spinnere for alt det er verdt, sier Svendsen.