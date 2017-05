To av dem er døve - begge trenger et hjem

Dyrebeskyttelsen i Harstad etterlyser folk som kan ta seg av hjemløse katter. Mange har frosset utendørs i vinter på potene sine.

- Hos oss er det bare snille katter, sier Rita Øien i Dyrebeskyttelsen.

Blind og døv

En av kattene er blind, mens to andre søsken er døve. De to siste trenger et hjem, mens den første skal få bli hos Dyrebeskyttelsen.

- De må få bo sammen og må være innendørs eller i et inngjerdet område. Slipper de ut, kan de bli påkjørt eller tatt av rovdyr, sier Øien.

Folk som mister sine egne kjæledyr kommer gjerne med utstyr som kattesand og klatrestativ.

- Dette blir mottatt med stor glede. Vi har mange katter og trenger flere stativ, sier hun.

Fikk 90 hjemløse katter

I løpet av fjoråret tok Dyrebeskyttelsen imot over 90 hjemløse katter. Mange av disse har fått nye hjem. Øien sier også at organisasjonen trenger snille mennesker som kan ta vakter i kattehuset.

Hun oppfordrer folk til å kastrere, sterilisere og chippe kattene sine.