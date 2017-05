Må hentes opp av milliardsprekken

Et argument som ble tillagt stor vekt i innsalget av Harstadpakken, var hensynet til myke trafikkanter. Det var liksom ikke måte på hvor bra det skulle bli for gående og syklende dersom byens befolkning, representert ved politikerne, sa ja til en bompengefinansiert veiutbygging. Derfor er det lett å forstå at mange, deriblant Harstad Cycleklubb, reagerer på at gang- og sykkelveien mellom Kanebogen og sentrum bokstavelig talt har falt ned i milliardsprekken.

Der kan den dessverre bli liggende lenge, og i verste fall til evig tid. For ifølge ordfører Marianne Bremnes, som også er leder av styringsgruppen, er det umulig å si når den kan tas i bruk. Og om det nå skulle skje at Stortinget sier nei til en utvidet finansieringspakke, er det en reell fare for at det påbegynte prosjektet munner ut i et intet av stein og grus. Det er i alle fall ingen grunn til å bli beroliget av ordførerens vage uttalelse om at det «dermed ikke er sagt at gang- og sykkelveien blir bortprioritert».

Folkevalgte i sentrale posisjoner har ved flere anledninger utvist miljøengasjement gjennom å foreslå tiltak for økt kollektivbruk. Vi savner imidlertid et tilsvarende engasjement knyttet til en mer utstrakt satsing på det som virkelig er nullutslipp: Nemlig å legge forholdene best mulig til rette for dem som vil gå eller sykle. Det er en kjensgjerning at det står altfor dårlig til i dag. Vi har strekninger i bynære strøk som verken har fortau eller gang- og sykkelsti, og hvis man er så heldig å ha slike fasiliteter, er det ofte fullt av farlige krysningspunkter med andre veier, inn- og utkjøringer.

Strekningen fra Kanebogen til sentrum er i praksis ikke tilrettelagt for syklister i dag. Tvert imot er det forbundet med betydelig risiko. Derfor må gang- og sykkelstiprosjektet gis prioritet, og det må uttales klart og tydelig fra politisk hold.