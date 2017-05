LO hele veien til banken

Det er ikke akkurat nøkternhet som preger LO-lederens lønnsavtale.

Nyheten er så umusikalsk at man tar seg i å lure på om initialene i organisasjonsnavnet er plassert i omvendt rekkefølge. Selv for en OL-pamp ville imidlertid dette vært i overkant. Onsdag meldte nemlig Dagens Næringsliv at når LO-leder Gerd Kristiansen (61) går av, får hun full lønn på 1,2 millioner kroner årlig de neste tre årene.

– Avtalen er med arbeidsplikt. Jeg skal blant annet være styreleder i Norsk Folkehjelp, sier Kristiansen til Dagens Næringsliv. Men lønnen utbetales altså uten å måtte jobbe direkte for LO.

Det er vanskelig å tro at «arbeidsplikten» er annet enn tåkelegging av det som faktisk skjer: at noen ledere får store puter sydd under armene. Ordningen er rett og slett en 3,6 millioners fallskjerm, og den utbetales sågar uten at noen har blitt bedt om å gå. Og det skjer i LO.

Forklaringen fra LO lyder på at ordningen har vært benyttet for avgåtte LO-ledere i flere tiår. Gerd Kristiansens forgjengere på LO-toppen, Yngve Hågensen, Gerd-Liv Valla og Roar Flåthen, har alle nytt godt av at LO formelt ansatte dem som konsulenter eller rådgivere på full lønn etter at de gikk av som LO-ledere.

At en ordning har foregått i flere tiår, betyr ikke nødvendigvis at den er rett. Fagforeninger har jo nettopp vært flinke til å rokke ved inngrodde, urettferdige systemer. Hadde det vært en leder i Telenor, Statoil eller NHO, ville både mediene og fagforeningene hyttet med nevene hvis noe tilsvarende kom fram. Hvordan forestilte LO seg at det kom til å gå upåaktet hen i dette tilfellet?

Da man begynte med fagforeninger var hele grunntanken å forhindre skruppelløsheten som oppstår når pamper ukritisk får legge ting til rette som de selv vil. I hele 118 år har LO fungert som en motvekt til sinnssvake lederlønninger, gylne fallskjermer, nepotisme og underbetalte arbeidere. Kanskje det er derfor reaksjonene blir så sterke når det kommer for en dag at slik urett skjer nettopp her.

Det er umoralsk, det gir LO mindre troverdighet og det skaper misnøye i hele organisasjonen.