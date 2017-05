Erna åpner senter i Salangen

Der skal hun ifølge NRK Troms åpne MIKI-senteret.

Det skal gi et opplærings- og jobbtilbud innen media og kommunikasjon. Dette for at alle skal kunne bidra i næringslivet, uansett utgangspunkt, melder kanalen.

Det er Jon Henrik Larsen, redaktør i Salangen Nyheter som står bak prosjektet.

I en pressemelding til ht.no om møtet, står det:

- Mennesker som faller utenfor arbeidsmarkedet er den største utfordringen for samfunnet og for den enkelte. 1. januar 2016 hørte gründer i Salangen Nyheter, Jon Henrik Larsen, på statsminister Erna Solbergs nyttårstale. Statsministeren påpekte blant annet at: «Arbeidet for å sikre flere en jobb å gå til vil være regjeringens viktigste oppgave i årene som kommer,» og «Derfor gjentar jeg oppfordringen til arbeidsgiverne: Gi en flyktning eller noen med hull i CV-en en sjanse.»

Statsministerens tale ble startskuddet for å gå i gang med en idé Jon Henrik lenge hadde grublet over.

Disse kommer:

• Statsminister Erna Solberg.

• Afghanistans ambassadør i Norge; Shukria Barakzai.

• Sametingspresident Vibeke Larsen.

• Tidligere fylkesmann i Troms; Svein Ludvigsen.

Musikalske og kulturelle innslag:

Tromsø- artisten og kjent fra "The Stream"; Mats Svendsen, Hans Inge Fagervik, viseklubben Baluba, Salangen Musikkforening m. fl.