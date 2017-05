Nå settes det opp ekstra flybusser

Flybussen har siden nedleggelsen av flyplassen i Narvik 1. april vurdert trafikkgrunnlaget for opprettelse av nye flybussruter både til Narvik og Harstad basert på det utvidede rutetilbudet Widerøe kom med.

I forkant av nedleggelsen ble det gjennomført møter med både Narvik kommune og Ofoten Regionråd for å vurdere behov for nye flybussruter. I den forbindelse ble det gjort en prioritering av nye flybussruter basert på de behov og innspill som var kommet inn. Som et resultat av dette etablerte Flybussen to nye flybussavganger mellom Narvik og Evenes.

Utfordrer næringslivet

– Basert på informasjon fra Widerøe og Avinor vurderer Flybussen det nå slik at det kan være grunnlag for en ekstra flybussavgang som vil dekke avgang og ankomst av Widerøe sine fly på Evenes i tidsrommet 12.30-14.00, skriver leder for fly- og ekspressbuss i Boreal, Frode Elverum, i en pressemelding.

I samråd med Avinor og Ofoten Regionråd setter Flybussen derfor opp en ny flybussavgang mandag til lørdag fra både Narvik og Harstad fra og med 22. mai som skal dekke dette behovet.

– Flere har etterlyst flere avganger, det er positivt, men som ved enhver utvidelse av rutetilbudet må det gjøres et grundig analysearbeid. Nå håper vi at trafikkgrunnlaget er så bra at dette nye tilbudet kan opprettholdes, og vi utfordrer næringslivet til å bli en aktiv bruker av Flybussen, forteller Elverum videre.