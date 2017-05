Trym fra Harstad reagerer på monsterbot

I juli i fjor dro Solsvik og resten av kompisgjengen fra Harstad til Magaluf på den spanske ferieøya Mallorca. På dag to av ferien kjøpte 19-åringen en laserpenn fra en gateselger utenfor hotellet.

Da guttene kom opp på hotellrommet, lekte nordmannen litt med sitt nye kjøp.

– Det var flere andre gjester med laserpenner på hotellet vårt og på hotellet på andre siden av gata. Vi hadde en liten «krig» der vi lyste mot hverandre, men ikke mot gata, forteller Solsvik til VG.

Han sier at det etter en stund banket på døren. Da 19-åringen åpnet, forteller han at han ble møtt av spansk politi, flere av dem bevæpnet med maskinpistoler, som på engelsk krevde å snakke med «den ansvarlige for laserpekingen».

Solsvik sier at han ble med politimennene ned i resepsjonen, der de fikk resepsjonisten til å gi dem harstadværingens pass. Han sier at de skrev ned hans personalia i et dokument som de ba Solsvik signere, men at han fikk nesten ingen informasjon om hva han skrev under på.

– Jeg følte meg truet til å signere papiret. Alt sto på spansk og jeg fikk ingen tilbud om en tolk eller noe sånt. De ga muntlig beskjed om at bota var på 1000 euro.

Fikk sjokkbot i posten

Solsvik trodde han hadde vedtatt en bot for uvettig laserpenn-bruk, og hadde nesten glemt saken da han fikk melding om at det var kommet et rekommandert brev til ham hjemme i Harstad i slutten av april.

I brevet fra rådhuset i kommunen Calvià, som VG har lest, står det at Solsvik må betale 30.001 euro (283.000 kroner) i bot for laserpenn-episoden. På spansk står det skrevet at nordmannen angivelig har pekt laserpennen mot bilister, noe som er svært trafikkfarlig.

Solsvik ble sjokkert av størrelsen på boten.

– Nei, det er jo helt uvirkelig. Jeg er frustrert, sint og oppgitt.

I brevet står det videre at politiet selv bevitnet laserpekingen. Harstadværingen benekter å ha gjort dette, og sier han reagerer på at politiet aldri sa noe om det i juli i fjor. Han reagerer også på at de aldri tilbød ham en norsk tolk eller kontakt med ambassaden, slik loven krever.

Har anket vedtaket

Betalingsfristen gikk ut 28. april, men 19-åringen har 14 dagers ankerett. Han har sendt rådhuset et brev, der han blant annet klager på behandlingen han fikk fra politiet.

– Jeg forstår at dette er en alvorlig sak for spanske myndigheter, og jeg hadde ingen intensjoner om å bryte deres lover, men jeg syns uansett at størrelsen på boten er for høy.

Solsvik understreker at han er opptatt av å være ydmyk og respektfull overfor spanske myndigheter. Hvis anken ikke fører frem vil han likevel undersøke hvilke eventuelle klagemuligheter han har, og i verste fall hva konsekvensene av å ikke betale boten kan være.

– Nå ser jeg an hva som skjer med anken, så får jeg heller ta det derfra.

Rådhuset: Kunne fått 600.000 euro i bot

En talsperson for rådhuset på Mallorca, som har utstedt boten til Solsvik, bekrefter at boten er på 30.001 euro.

– Solsvik brukte laserlys ved hjelp av en innretning mot førere av kjøretøy som kan blende dem, eller distrahere oppmerksomheten deres, skriver hun i en e-post til VG.

Ifølge henne ble Solsvik observert på balkongen utenfor leiligheten han befant seg i av tre autoriserte politimenn, som så ham peke mot bilene på veien nedenfor. Politimennene pågrep 19-åringen midlertidig for hendelsen.

– Hvorfor signerte du dokumentet, hvis du var uenig med politiets versjon?

– Da politiet kom var det ikke noe snakk om at jeg hadde lyst mot biler, men at det var ulovlig å lyse med laserpenn. Jeg trodde jeg skrev under på at jeg hadde brukt laserpenn, sier Solsvik til VG.

Ifølge talspersonen kan det ha skjedd en misforståelse vedrørende alvoret i hendelsen, ettersom lovbrudd av mindre grad kan gi reduksjoner hvis man erkjenner ansvar for hendelsene.

– Men dersom det er en svært alvorlig forbrytelse, blir ingen reduksjoner vurdert umiddelbart, sier hun.

På Solsviks påstand om at han ikke fikk tilbud om en tolk, skriver kvinnen at dette ikke er vanlig å tilby.

– Man får en kopi med seg slik at man kan få den informasjonen som er påkrevd om saken som reises, skriver hun.

Talspersonen skriver videre at Solsvik er anklaget for et alvorlig brudd på en lov som gjelder beskyttelse for byens sikkerhet. Loven gjelder hele landet, og forbrytere av loven kan pålegges en bot på opptil 600.000 euro, avhengig av hvor alvorlig hendelsen er.

– Hvis Solsvik erkjenner ansvaret for hendelsen, vil han kunne få redusert boten med 20 prosent, sier talskvinnen.

Forbruker Europa: – Fremstår som useriøst

Da VG beskriver saken for direktør i Forbruker Europa, Ragnar Wiik, omtaler han den som «drøy». Han har hørt om skyhøye bøter for forskjellige forhold i andre turistland, men syns Solsviks sak er spesiell.

– Hvis dette er en forvaltningsavgjørelse kan man klage inn saken til Solvit-senteret, som er underlagt Næringsdepartementet. Der kan man klage på administrative avgjørelser foretatt av offentlige myndigheter i utlandet.

Utover det nevner Wiik norske konsulater og ambassader, eventuelt spansk advokatbistand, som aktuelle muligheter for å få mer bistand. I Solsviks tilfelle mener han at spanske myndigheter er forpliktet til å opplyse 19-åringen om sine rettigheter – og at det avgjørende er hva slags beviser myndighetene har.

– Når bevisene kommer nå, over et halvt år senere, så fremstår det som ganske useriøst. En forsvarsadvokat i Norge ville stusset veldig på dette.

Solsvik selv sier han vil se an hva rådhuset på Mallorca svarer, før han bestemmer seg for veien videre. Han understreker at det sitter langt inne å punge ut for noe han mener han ikke har gjort.

– Det går ikke an å betale 30.000 euro for dette. Det er jo helt vanvittig.