Forkorter veien

Konkret er det snakk om at det skal foretas en innkorting av vegen over Flakstadpollen og gjennom Lyngværfjellet, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Tiltak i og rundt byområdene Svolvær-Kabelvåg og Leknes skal også inn i den videre planleggingen. I tillegg er det et mål at hele strekningen mellom Leknes og Fiskebøl over tid skal få en standard og bredde som kvalifiserer for gul midtlinje.

Dette går fram av Samferdselsdepartementets brev om videre oppfølging av planlegging av strekningen E10 mellom Fiskebøl og Å. Beslutningen baserer seg på alternativer fra konseptvalgutredningen (KVU) som Statens vegvesen overleverte samferdselsministeren i september 2015.