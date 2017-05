Borkenes vant mattekonkurranse

Fredag gikk 4. klasse ved Borkenes skole seirende ut av årets Mattematch.

- Nesten 500 klasser har deltatt i konkurransen, som er nettbasert og har pågått siden 13. mars. Elevene har lagt ned et fantastisk arbeid med en iver som grenser mot utrolig, sier Rolf Ågesen ved Borkenes skole.

- Nettstedet var åpent fra klokka 07.00 til 14.00 i ukedagene, ettermiddagene og helgene har det vært stengt. Mange av elevene har stått ekstra tidlig opp for å jobbe før skolestart, noen arbeidet hjemme mens andre kom på skolen 07.45 for å arbeide frem til skolestart. To dager i uka er elevene ferdig på skolen 12.15, men de nektet å gå hjem før klokka 14.00, melder Ågesen.

Mattematchen er en landsdekkende mattekonkurranse for elever i 1.-4. klasse som arrangeres av den finske læringsspillbedriften 10monkeys.com i samarbeid med lokale samarbeidspartnere.