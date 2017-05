Snakker om hva samisk kultur kan bidra med

6. februar 1917 ble det for første gang arrangert et samisk allmøte. Samene møttes i Trondheim for å diskutere sine rettigheter midt i den hardeste fornorskningsperioden.

– På denne tiden var samene på ingen måte fremmed for kristendommen, men forholdet til Den norske kirke var mildt sagt komplisert, forteller Øygard. – Kirke og stat var to sider av samme sak, og alle prester var statens embetsmenn. Statens fornorskningspolitikk påvirket dermed også kirkens forhold til det samiske folk.

Samisk kirkeråd

Hundre år har gått, og mye har skjedd. Kirkens arbeid med samiske spørsmål, som lenge først og fremst handlet om kirkelig betjening på de samiske språk, endret seg i overgangen til 1990-tallet.

– Endelig skjønte man at samisk kirkeliv ikke bare handler om hva kirkens ansatte kan gjøre for samene, men om at samene selv skal få være med og prege eget kirkeliv. For å ivareta dette ble det opprettet et eget organ: Samisk kirkeråd, og i den forbindelse ble det også presisert at den samiske kristne arv er en verdi for kirken som helhet, ikke bare for samene selv, sier kapellanen.

Samisk alter

Kirken har lært av sine feil, noe Øygard mener den kan takke de samiske medlemmene for.

– Under visjonen «livskraftig og likeverdig» fortsetter den samiske kristenarven å berike menigheter over hele landet. Et helt konkret eksempel på dette er Nidarosdomens nye sidealter, som ble innviet 6. februar i år. Alteret viser en kristusfigur omgitt av samisk ornamentikk, og knytter dermed samisk og kristen identiteten sammen, sier hun.

Går dypere

I Harstad finnes det ikke samisk alter, men i Harstad menighet blir kirkegjengerne nå møtt av både det norske og det samiske flagget når de kommer til gudstjeneste.

– Du vil også få høre det nordsamiske språket ved både starten og slutten av gudstjenesten. Dette er flott, men enda mer interessant er det å se på hva samisk kultur kan bidra med inn i troslivet, sier Øygard.

– Dette vil jeg si litt mer om når jeg på søndag holder foredrag om temaet på Harstad kirkeforum. Her vil jeg gå dypere inn i både historien, nåtiden og mulighetene som ligger i samisk kirkeliv, sier hun.