Skriv så vi forstår

Staten har noen klare mål for sine brev til oss: Mest mulig, og til slutt alt, skal over fra papir til digitalt. Langt fra alle mottagere er like fornøyd med denne målsettingen, ettersom en viss andel av befolkningen, særlig i de øvre årsklassene ikke er på nett og heller ikke har planer om å komme dit. Dette er en problemstilling som må tas på alvor. God kommunikasjon mellom myndighetene og borgerne er en forutsetning for å ivareta rettigheter og rettssikkerhet og dermed hindre en avmaktsfølelse. Diskusjonen om digitaliserte brev og skriv må derfor ikke overskygge en enda viktigere målsetting: Å skrive så folk forstår det.

En brukerundersøkelse Norsk Pasientskadeerstatning har fått gjennomført, avdekker et behov for å skjerpe seg. 70 prosent av dem som fikk avslag på sine klager om feilbehandling i helsevesenet, hevder at de ikke forsto den begrunnelsen som ble gitt. – Det var bare en masse paragrafer jeg ikke klarte å tyde eller tolke og måtte ty til hjelp fra advokat, sukket en brevmottager på NRK forleden. At de som fikk medhold i klagen er mer fornøyd, overrasker neppe. Men også i denne gruppen var det 22 prosent som ga opp å forstå begrunnelsen, slik den var formulert.

Fire år er gått siden det store prosjektet Klart språk i staten ble sluttført. Ifølge en måling forut for prosjektet, hadde en halv million nordmenn problemer med å forstå innholdet i sitt siste skriv fra det offentlige, mens dobbelt så mange strevde med statlige brosjyrer og veiledninger. Samtidig mente ni av ti offentlig ansatte at de var gode i rettskrivning. Å skrive juridisk korrekt handler som kjent om mer enn rettskrivningsregler. Og jevnt over har nok Klart språk-aksjonen fått byråkratene til å tenke mer på mottagerne.

Som ett eksempel ble et standardbrev med overskriften ”Søknad om oppsatt uførepensjon, purring og varsel om henleggelse” endret til ”Du kan risikere å gå glipp av pensjon”. Det får ikke bare være et håp – men et krav – at Klart språk-målsettingen daglig ligger på skrivepultene i stat, kommuner og alle andre offentlige instanser. Tungt byråkratspråk språk kan nemlig ha flere forklaringer, som tradisjon, maktbevissthet, faglig prestisje, frykt for å gjøre noe feil – alt er like uholdbart.