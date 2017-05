Plutselig kom bensinkrigen også til Harstad

De siste ukene har folk spurt hvorfor bensinstasjonene i Harstad ikke har kriget på pris slik kollegene har gjort andre steder i Nord-Norge. De som har kjørt til steder som Bjerkvik, Ballangen og Nordkjosbotn har kunnet fylle opp mot 3 kroner billigere enn i Harstad.

Enkelte har til og med anklaget bensinstasjonene for prissamarbeid, noe de som driver stasjonene benekter.

Onsdag kveld begynte prisen endelig å synke også i Harstad, og nå da Harstad Tidende tok en kjøretur for å se på drivstoffprisene før klokken 09 torsdag morgen, viser pumpene 12,99 kroner for diesel og 14,99 kroner for bensin hos UnoX ved Rema 1000. Alle de andre stasjonene i byen har senket prisene til 13,09 og 15,09 kroner. Den siste tiden har prisen vært nesten halvannen krone dyrere.

En kuriositet er at skiltene som viser prisene hos Shell Åsby viser to ulike priser. Øverst på den ene står gamle priser, mens den andre viser korrekt kostnad for diesel og bensin.