I sommer blir det rassikring her, og veien må stenges under arbeidet

Det er informasjonsmøte om fylkesvei 2, Aunfjellet, torsdag ettermiddag.

Her skal Statens vegvesen fortelle at det i løpet av sommeren skal gjennomføres et omfattende rassikringsprosjekt ved nedstigningen til bygda Aun.

- Det er Troms fylkeskommune som er veieier her, og de har i år bevilget penger til å utføre en relativt omfattende rassikring av den mest rasutsatte delen av fylkesvei 2 som leder ned til bygda Aun i Harstad kommune, skriver Tomas Rolland i veivesenet til ht.no.

Senest i 2016 var veien stengt i nærmere to døgn etter et større skred, og det har også vært flere mindre nedfall av stein gjennom 2016 og 2017.

Dette skal gjøres

Bergskjæringen langs den aktuelle strekningen har en høyde på mellom 5 og 20 meter, med et gjennomsnitt på 7-8 meter. Det skal i hovedsak renskes masser i og i overkant av bergskjæringa, fjellet skal boltes og det skal monteres ulike typer nett. I tillegg skal det etableres et rasfanggjerde på ca. 100 meter.

Stengt vei

Hver gang entreprenøren starter å jobbe i fjellet er det en fare for at stein kan rase ned på veien, derfor må det stenges for all trafikk i de periodene det jobbes. Det blir nødvendig å stenge veien i lengre perioder i løpet av døgnet, slik at entreprenøren får rom for å jobbe, melder veivesenet.

- Det er foreløpig ikke endelig bestemt i hvilke tidsrom veien skal stenges, men det legges blant annet opp til at den blir nattestengt, slik at entreprenøren kan jobbe uhindret om natten. Beboere og andre som trafikkerer her må regne med en del ulemper i forbindelse med trafikkavviklingen, så lenge anleggsarbeidet pågår, melder Rolland.

Det vil tas høyde for at rutebussen og eventuelle utrykningskjøretøy kan passere uhindret, samt at det vil tas høyde for morgen og ettermiddagstrafikk.

Møtet er på Aune grendehus torsdag ettermiddag.