- Det mest ekstreme jeg har sett på veien

Da Jørn Hammerø kom kjørende fra Åsegarden torsdag, fikk han øye på denne bilen med store mengder busker og kvist hengende ut av bagasjerommet.

- Jeg tenkte hva i all verden er dette for noe? sier Hammerø som har vært yrkessjåfør i over 10 år.

Ikke veldig trygt

I hele hans karriere kan han ikke huske å ha sett noe lignende.

- Det er det mest ekstreme jeg har sett. Det er nesten som da en person kjørte med fryseboksen hengende i et tau langs gatene i Harstad. Veldig trygt var det nok ikke, sier Hammerø.

Han sier at det på denne tiden av året er mange bilister som laster opp bilene sine med hageavfall på ureglementert vis.

- Det er veldig mye farlig overlastede hengere med hageavfall på veiene. Avfallet henger her og der og over lysene. Dette ser jeg hvert år. Mange kjører til Åsegarden og på Kilhusveien ligger busker strødd langs hele veien.

Måtte kjøre hjem med lasten

Etter at Hammerø kjørte mot Åsegarden igjen, kom samme bil med samme last andre veien.

- Jeg vet det ikke helt sikkert, men jeg regner med at sjøføren oppdaget at det ikke er åpent der på torsdager. Da måtte han nok mest sannsynlig kjøre hjem igjen.

Hammerø belønnes med en liten bunke Flaxlodd for sitt tips.

