- 18 millioner vil ikke fjerne mange hull i Harstad-veiene

Tidligere denne uken redegjorde varaordfører Maria Serafia Fjellstad om kommunens satsing på opprusting av kommunale veier. 18 millioner friske kroner skal utbedre sju veier i kommunen over en periode på tre år.

Eivind Stene i Fremskrittspartiet er overrasket over at Fjellstad sier at det gjøres mye for veiene i Harstad.

- Kommunens egne årsrapporter lyver ikke. Det er bevilget penger til vei, men langt ifra nok. Disse millionene som varaordføreren nevner, er en investering forbeholdt opprustning, og det er noe annet enn dekkevedlikehold. Alle hullene folk nå irriterer seg over lider stort sett under de samme lave bevilgningene de har hatt før, sier Stene.

- Vil monne lite

Han sier at antallet veier som rustes opp er lavt. Dette fordi prosessen er omfatende og kostnadskrevende.

- Det vil monne svært lite på hullete og dårlig asfalt. Driftsrammene må økes betydelig, og ikke med småkroner. La meg minne Fjellstad om at det vil ta rundt 10 år å få ned andelen lavstandarveger fra dagens 50 prosent til 30 prosent ved et årlig dekkevedlikehold på rundt 5 millioner kroner.

Stene sier at de 18 millionene ikke på noen måte følger opp kommunestyrets vedtak om at vedlikeholdsetterslepet skal være fjernet senest innen utgangen av 2023.

- Slår ikke inn åpne dører

Maria Serafia Fjellstad beskrev tidligere Stenes forslag om å bruke 10 millioner kroner på kommunale veier hvert år, som å slå inn åpne dører.

- Dette er på ingen måte å slå inn åpne dører. Jeg vil tvert om si at Fremskrittspartiets mange forslag om å prioritere opp veivedlikeholdet, som Fjellstad hver gang stemmer imot, har presset frem ekstrabevilgningene som Fjellstad nevner. Det er også bekymringsfullt at vi må ha ekstrabevilgninger til oppgaver som burde være selvskrevet på enhver kommunes prioriteringsliste.

At det ikke har vært så store veiutbygginger i regionen som nå har Fjellstad rett i, sier Stene. Isolert sett er det veldig bra, men:

- Så er det noen andre momenter vi heller ikke må glemme oppi alt dette. Det er at det heller aldri har vært dyrere å bo i Harstad. Når Hålogalandsveien står ferdig, må vi etter all sannsynlighet igjennom to bomstasjoner før vi når byen fra Tjeldsundbrua. Dette er fordi vi har et Storting som har laget en politisk konstruksjon som skal gi et bilde av at det ikke er mulig å bygge vei uten bompenger. Det hjelper heller ikke at vi har et kommunestyre som ikke tør sende signaler om at vi ikke ønsker bompenger, men gir positive høringsuttalelser hver gang vi har mulighet til å uttale oss om dette, sier Stene.