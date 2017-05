Harstad-bedrift har fått oppdrag i karbonfangstprosjekt

Polarkonsults oppdrag er et ledd i en nasjonal strategi for å etablere en komplett kjede for karbonfangst, karbontransport og karbonlagring i Norge innen 2022.

– Vi skal planlegge CO2-transporten i detalj og med nøyaktige kostnadsestimater, sier Arne Markussen fra Polarkonsult.

Klimaoppdrag

Studiet omfatter såkalt CCS-teknologi, fra det engelske Carbon Capture and Storage, og er altså teknologier for å rense og lagre drivhusgassen CO2 under bakken.

– Mange mener dette er et viktig bidrag til å løse klimautfordringene, sier Markussen.

Prosjektet har likhetstrekk med Stoltenberg-regjeringens CO2-renseanlegg på Mongstad, det såkalte «Månelandingsprosjektet». Selv om renseanlegg-prosjektet på Mongstad ble skrinlagt, har Markussen stor tro på prosjektet som nå skal gjennomføres av regjeringen vil bli utført med suksess.

Skipsdesign og transport

Polarkonsult er tildelt kontrakten av Gassco, og Harstad-bedriften skal ha fokus på skipsdesign og optimalisering av bygge- og operasjonskostnader. Polarkonsult er engasjert i konseptstudiet sammen med Larvik Shipping og Praxair.

Studien er ledd i et større arbeid der det også er tildelt kontrakter for videre studier av fullskala fangst av CO2₂ ved Klemetsrudanlegget i Oslo, Norcem Brevik og Yara Porsgrunn, og skal etter planen inngå kontrakt med lageroperatør før sommeren.

– Vår studie er knyttet til transport av CO2 fra lokasjonene på Østlandet til Vestlandet, hvor CO2 skal pumpes ned i reservoar under havbunnen, sier Markussen.

Lokalt oppdrag

Fem ansatte ved Harstad-bedriften skal jobbe med prosjektet.

– Vi skal jobbe med en avgrenset del av det store CCS-prosjektet, men likevel er vår utredning viktig både for prosjektet som helhet og for oss som ingeniørbedrift. Fem personer vil jobbe med studiet i en hektisk periode i sommer, sier han.

Sommerarbeid

Markussen er fornøyd med å ha fått et oppdrag han mener er stort, interessant og betydningsfullt.

– Vi har fått et oppdrag som er krevende kompetansemessig og kunnskapsmessig, og derfor er vi stolt over å ha fått dette i land, sier Markussen.

Arbeidet med å utrede skipsdesign og optimalisering av bygge- og operasjonskostnader skal være ferdig i august i år.

– Det kan bli en hektisk periode i sommer med jobbing, men oppdraget er viktig for oss, forteller Markussen.