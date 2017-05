Håper naturen vil spille på lag

Han mener det ikke er noen krise for gårdbrukerne ennå, og viser til at de siste årene har våren kommet unormalt tidlig.

– Men nå fremover trenger vi varme – gjerne temperaturer på over ti grader – for at det skal sprette og gro, sier Nilsen.

Han sier at mange bønder sliter med fulle møkkerkjellere. Ifølge forskriftene kan bøndene begynne å spre gjødsel på eng etter 1. april, men det kan ikke spres på frossen eller snødekt land.

– Snømengden varierer veldig fra distrikt til distrikt. Noen bygder er fri for snø, mens det andre plasser ligger store mengder snø på jordene. Vi trenger noen døgn uten frost, og vi trenger varmere temperaturer. Jeg har god tro på at det blir bedring i været uti neste uke. Det er som sagt ingen krise ennå, men skulle dette kaldværet fortsette så kan det bli problematisk for mange bønder, sier Nilsen.

Han viser til at våren er en hektisk tid for bonden, og at mange nå venter på å komme i gang med våronna.