Gir ut bildebok om Arctic Race-tilskuerne

Veronica Melå eier Utenfor Allfarvei Forlag, men har også mange års erfaring som fotograf fra VG, Dagbladet, Dagens Næringsliv og Aftenposten, noe som hun mener er en viktig grunn til at hun en stund tilbake kom på ideen om å lage en bildebok om Arctic Race-tilskuerne.

- Jeg har jobbet som fotograf i 25 år, og noe jeg alltid har elsket har vært å fotografere folk som er engasjerte og som utstråler glede. Gjennom årene har jeg sett mange fantastiske bilder av publikum fra Arctic Race, og jeg tenkte det hadde vært fantastisk å kunne samle slike bilder, sier hun.

I tillegg til å bruke offisielle bilder fra Arctic Race til bildeboka, ønsker Melå nå at harstadværinger og personer fra resten av landsdelen skal sende henne publikumsbilder.

- Målet er å få bilder fra absolutt alle etappene som har vært i Arctic Race. Sykkelrittet er et fenomen, og publikum, tilskuerne og det nordnorske folket har vært helt avgjørende for at Arctic Race i det hele tatt kunne være så stort som det er i dag. Det er det vi ønsker å hylle med boken som skal gis ut, forteller Melå.

- Jeg ringte Knut-Eirik Dybdal og spurte de var med på å lage en bildebok, og jeg fikk med en gang et svar på to setninger. Det var et «ja», og et spørsmål om «hva trenger du», legger hun til.

Du kan sende inn bilder på Utenfor Allfarvei Forlag sine sider.