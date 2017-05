Det skal bli lys langs veiene

Dette var resultatet av kommunestyrets behandling av forskriftene for veibelysningen i kommunen. Det som kommunestyret nå har vedtatt, er en full revers av forskriftene som ble vedtatt i 2015.

- Jeg må bare innrømme vi ikke helt forsto konsekvensene av de forskriftene som kommunestyret vedtok den gang, innrømmet saksordføreren Jan Hugo Olsen (Ap).

På vegne av flertallet Ap, SV og Rødt foreslo han en omfattende endring av de gjeldende forskriftene.

Innrømmer feil

- Det er voksent av flertallet å innrømme at de har gjort en feil, ser leder for IBSS (Hinnøy og omen sameforening) Runar Myrnes Balto.

Han var en av tilhørerne da kommunestyret behandlet saken onsdag formiddag.

Det er først og fremst i Markebygdene at reaksjonene har vært sterke, etter at de nye forskriftene om veilys trådte i kraft. Siden nyttår er det tatt ned 159 lyspunkter. Dette har medført at flere bygder i området er mørklagt. Men saken gjelder ikke bare Markebygdene, presisterte Olsen.

Det gjelder også veien Grov – Anamo, Balteskard, Breistrand og flere andre strekninger.

Fylkeskommunen må betale

Store deler av veinettet i Markebygdene og ellers i kommunen er fylkesveier. Veilysene langs disse er et fylkeskommunalt ansvar. Høyre mener man bør øve et press på fylkeskommunen for å få dem til å betale sin del av veibelysningen.

Flertallet mener man først og fremst må få lys langs veiene.

- Dette er viktig for folks trivsel og for trafikksikkerheten. Derfor får vi heller komme tilbake til fylkeskommunens selvsagte forpliktelse, sa Kjell Erland Pedersen (Rødt)

Christine Killie (H), mente at man fratok kommunestyret pressmiddelet overfor fylkestinget, dersom man overtok ansvaret for lysene.

- Vi har mer enn nok kommunal vei. Dette er vårt ansvar og må prioriteres, sa Killie.

Utvidet lys-sesongen

Kommunestyret vedtok også en utvidelse av lys-sesongen. Det skal fra nå av være lys i stolpene fra skolestart til 15. april.

Dette er en reel forlengelse på et par måneder. De gamle forskriftene sa at lysene skulle være tent fra 15. September til 15. mars.

- Det viktigste er at det er lys langs veien når skolebarna ferdes til og fra skolen, sa Olsen.

Myrnes Balto, er fornøyd med endringene som kommunestyret gjorde.

- Vi skal følge med til høsten om gatelysene kommer på igjen. Det er en viktig sak at det er lys langs veiene og at folk kan ferdes trygt, sier han.