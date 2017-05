Borer for å unngå farlige områder

– For å sikre oss at vi ikke planlegger veitiltak på rasfarlige områder, ustabil og utrygg grunn må vi utføre en del grunnundersøkelser i det området vi skal jobbe i, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Grunnundersøkelsene vil bli utført med en beltegående borerigg på 5-8 tonn. I tillegg kan det bli fraktet utstyr med 4-hjuling. Borehullet er cirka fem centimeter i diameter.



– Der boringen skjer i skog kan det bli nødvendig å kviste eller felle trær for å komme frem med riggen. Grunneier vil i så fall bli kontaktet av leder for grunnboringslaget, heter det i meldingen.



– Når undersøkelsene er ferdige vil vi sørge for at området blir ryddet opp så godt som mulig.

Det er anslått at boringen vil bli ferdig gjennomført i løpet av mai.