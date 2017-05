12-åringer får igjen muligheten til sommerfiske

For å ha rettigheter til å drive med fiske må man være registrert i fiskermanntallet. For å øke rekrutteringen til fiskeriyrket innførte regjeringen i 2013 en ungdomsfiskeordning som lar ungdom mellom 12 og 25 år få lov til å prøve seg som fisker i sommeren selv om de ikke skulle være registrert i fiskermanntallet. Nå melder regjeringen at ordningen vil bli videreført i 2017.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) ønsker med ordningen at unge mennesker skal bli kjent med næringen ved å holde på med fiske som sommerjobb.

– Sjømatnæringen er en viktig framtidsnæring for Norge, og Regjeringen vil styrke rekrutteringen til fiskeryrket, skriver han i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Ungdomsfiske gjelder alle fiskeslagene som blir fanget i de vanlige fiskeriene langs kysten, og ordningen vil gjelde fra 24. juni til lørdag 3. august. For å delta på ungdomsfiskeordningen må man også registrere seg ved Fiskeridirektoratets regionskontor.

Ungdomsfiskeordningen er begrenset til 50 000 kroner per person eller per fartøy. Lovene rundt ungdomsfiskeordningene er hjemlet i en forskrift fra Fiskeridirektoratet.