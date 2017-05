Viral kampanje for at Troms/Finnmark skal hete Mordor

4. mai publiserte iTromsø en artikkel om hva den nye regionen til Troms og Finnmark burde hete. I den anledning ble det laget en poll hvor leserne selv kunne stemme hvilket navn de likte best.

Blant alternativene fant man de humoristiske innslagene «Gokk» og «Mordor». Sistnevnte er navnet på landområdet til den onde Sauron i boken Ringenes Herre, skrevet av J.R.R. Tolkien.

Viral kampanje

I løpet av helgen har det derimot blitt opprettet en kampanje, deriblant på det globale nettforumet imgur.com, for at Mordor skal vinne avstemningen.

«For those that don’t know. Norway is laying together two regions and is holding a poll how to name it. Mordor currently is on the second place.» står det i et av innleggene på nettforumet.

Interesse fra hele verden

Og interessen har ikke latt vente på seg. I løpet av helgen har mennesker fra blant andre Litauen, Spania, Canada, Italia og Storbritannia klikket seg inn på saken. De to sistnevnte har hatt over 10.000 sidevisninger hver.

– Vi tenkte først at det bare kom til å bli en lokal sak, men så ble flere engasjerte og den ble spredt over hele Nord-Norge siden vi var de første som hadde en navneavstemming. Jeg hadde aldri trodd at saken skulle gå internasjonalt. Det er nok de i Tolkien-miljøet som ville ha fram Mordor, forteller Stig Jakobsen, sjefredaktør i iTromsø.

Klar Mordor-ledelse

I skrivende stund har Mordor en klar ledelse på iTromsøs poll med hele 65 prosent av stemmene. Gokk ligger på en like klar andreplass med 27 prosent av stemmene.

Totalt har det kommet inn rundt 350.000 stemmer.

– Jeg vil heller ha Mordor enn alle de andre kjedelige navnene som var foreslått. Personlig kunne jeg tenkt meg Joker Nord eller Fjordland, sier Jakobsen og ler.