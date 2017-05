Nå skal TV2 sende Champions League-kampene - gratis

Det er TV2 som informerer om at de fra høsten 2018 vil ta over stafettpinnen. Inntil nå har Champions League-fotball vært mulig å se på Viasats kanaler.

TV2 har inngått et samarbeid med MTG (Modern Times Grup) som gjør at TV2 får sende to kamper fra hver runde, både i gruppespill og i sluttspill. TV2 får første- eller andrevalg av alle kamper, og også finalen skal vises på TV2. Finalen vil likevel også være tilgjengelig hos Viasat. Selv om TV2 vil sende to kamper hver runde, har MTG rettighetene på de fleste kampene.

Tirsdag ettermiddag informerte også TV2 om at kampene vil bli sendt på åpne kanaler, altså tilgjengelig for alle som har vanlig TV-abonnement.

– Vi er enormt glade for å ha sikret oss denne rettigheten. Nå skal vi vise to av de aller mest attraktive kampene hver eneste runde, inkludert finalerundene, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes til NTB.

TV2 har allerede rettighetene for Premier League, og nå vil altså mesterligafotball også være en del av TV2 sitt tilbud