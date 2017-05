Nå er det klart hvem som skal bygge Hagebyveien

- Hagebyveien i Harstad er en vei med relativt stor trafikk, både av bilister og myke trafikanter. Ved å bygge fortau langs denne strekningen vil det bli tryggere for gående og syklende i området, og det er i første omgang planlagt å bygge ca. 1,6 km fortau langs Hagebyveien, mellom Sama og Trondenesveien. Fylkesrådet har tirsdag tildelt kontrakten til Lemminkainen Norge, som var rimeligst av de fem anbudene som var lagt inn. Lemminkainen Norge sitt tilbud var på drøyt 69 millioner eksklusiv moms, som er innenfor kostnadsramma for prosjektet.

Det melder fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B Prestbakmo (Sp).

- Et av de viktigste tiltakene

– Bedre trafikksikkerhet gjennom tilrettelegging for gående og syklende er svært viktige grep i Harstadpakken, og realiseringen av gang/sykkel-tiltaket langs fylkesveg 6 Hagebyveien er i den sammenheng et av de viktigste tiltakene på fylkesveinettet i Harstadpakken. Jeg er derfor svært fornøyd med at vi nå kan komme i gang i løpet av våren, sier Prestbakmo i pressemeldingen.

Omfattende arbeid

Det er et omfattende arbeid som skal i gang langs Hagebyveien. Kontrakten omfatter bygging av blant annet fortau, asfaltering av kjørevei, betongstøttemurer, natursteinsmurer, garasjer, holdeplattformer for buss og veilysanlegg. I tillegg vil Harstad kommune gjennomføre betydelige tiltak på vann og avløp. Ifølge fylkesråden dekkes dette av kommunen. HLK Bredbånd vil også være en part i dette med anleggsbidrag for dekking av kostnader på tiltak som selskapet gjør, skriver Prestbakmo.

Dette er entreprenørene som leverte tilbud innen fristen:

PEAB Anlegg 97.502.496,43,-

Consto Anlegg Anlegg Nord 78.479.802.-

Leminkainen Norge 69.086.943,39,-

Tore Magnussen & Sønn 95.606.251,50,-

NCC 82.937.535,-

Alle summene er eks. mva.

Gigantsprekk

”Kraftig underestimert,” er ordene som brukes om at Harstadpakken bommet kraftig på hva det ville koste å erverve grunn, skrev Harstad Tidende i november 2016. Et eksempel her er Hagebyveien, som sprakk med over 200 prosent i forhold til tidligere estimater.

– I tillegg til grunnerverv, var ikke den midlertidige trafikkavviklingen tilstrekkelig hensyntatt i den tidligere planleggingen. I flere av delprosjektene må det bygges kortere strekningen av gangen, ha manuell dirigering, skifte veibane og arbeidsområde frem og tilbake for å få trafikken til å gå samtidig som det bygges. Dette reduserer effektiviteten og fører til økte kostnader, skriver prosjektledelsen.