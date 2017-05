Her får Rikke "brannskade" på hode og hals

- Hvordan bli en naturtro markør når nødetatene skal øve på realistiske scenarioer? Jo, man må være god skuespiller slik at det blir lett for deltakerne å sette seg inn i situasjonen. I tillegg må markørene sminkes med «blod» og skrubbsår. Mange knep tas i bruk som kunstige bein som stikker ut her og der. Norsk Folkehjelp Sanitet Harstad arrangerte fredag og lørdag kurs i skadesminking for sin ungdomsgruppe. Instruktør Jannicke Eichner var hentet opp fra Norsk Folkehjelp på Askøy. Foruten å lære hvordan man blir en naturtro og realistisk markør var det også viktig å ha det kjekt mens man lærer førstehjelp.

Det skriver Ståle Knutsen i Norsk Folkehjelp til Harstad Tidende.

På spørsmål om hvorfor lære skadesminking svarer Eichner at deltakerne på øvelser blir mye mer seriøse når de møter skadesminkede markører. Man blir målrettet på å utføre korrekt førstehjelp og det gir et proft helhetsinntrykk av øvelsen.

- Etter timer med sminking og forberedelser var det klart for praktisk øvelse ute i terrenget. Her ble det simulert sykkelulykke, krasj med rattkjelke, brannskader og fall fra lekestativ. Sanitetsgruppa fra Folkehjelpa ble utkalt og fikk øve seg på de ulike scenarioer. Et kurs og en øvelse med mange blide fjes og mye læring, skriver Ståle Knutsen.