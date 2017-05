Harstadværingene handler mer enn tromsøværingene

Det er Statistisk Sentralbyrå som kan presentere tall som viser hvor mye hver innbygger gjennomsnittlig handler. Harstad har i Troms nest mest handel per innbygger med 98.340 kroner. Til sammenligning er handelen i Tromsø på 96.517 kroner per innbygger. Tallene er fra 2016.

Harstad og Tromsø er på grunn av sine høye tall de to kommunene som har mest handel per innbygger i Troms, men unntak av Lenvik kommune. Sistnevnte utkonkurrerer Harstad og Tromsø med stor margin, for i Lenvik Kommune er det handel for 108.658 kroner per innbygger.

Selv om det er Lenvik-, Harstad- og Tromsø kommune som i Troms har mest handel per innbygger, er det Gratangen som har opplevd størst vekst. I Gratangen har nemlig omsetningen økt med 20,9 prosent. Gratangen kommune og Sørreisa kommune er de eneste to kommunene som har opplevd over 20 prosent vekst fra 2015 til 2016.