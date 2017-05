Fikk se ny teknologi i Sæteråsen

Lørdag arrangerte Trondenes skogeierlag skogdag på Sæteråsen sag og høvleri.

Daglig leder Torgeir Hjalte viste rundt på anlegget, og særlig den nye teknologien for varmebehandling av treverk under vakuum vakte interesse blant et tyvetalls medlemmer og interesserte som hadde møtt opp, opplyser Tore Ruud, som var med på rundturen.

– For å demonstrere viktigheten av å la skogen stå til den er hugstmoden, ble det skåret plank av stokker som var representative for dimensjoner ved 60 og 90 års alder. Resultatet viste at verdien nesten fordobles på de siste 30 årene fram mot hugstmoden alder, melder Ruud.

I tillegg var Arnfinn Olav Hansen fra Borkenes invitert for å demonstrere et kvisteaggregat primært beregnet på tynningsdrifter. Gjennom en praktisk øvelse viste han hvor raskt kvistingen kan gjennomføres når man har det utstyret som skal til. Det er mye granskog i området som trenger tynning, så Trondenes skogeierlag håper at noen kan tenke seg å anskaffe utstyr for tynningsdrifter.

– Skogeielaget har også tatt opp med Harstad, Kvæfjord og Skånland kommuner behovet for å styrke den skogfaglige bemanningen i kommunene for å bidra til økt aktivitet i skogene i området. Dette er viktig, ikke bare for lokal verdiskaping på kort sikt, men også for å bygge verdier for fremtiden og samtidig bidra til karbonbinding gjennom økt biomasse i skogen, forteller Tore Ruud, etter skogdagen som skogeierlaget hadde i Sæteråsen.