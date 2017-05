Etterforskningen av rib-ulykken tar lengre tid enn antatt

Nordland politidistrikt er i all hovedsak ferdig, men det gjenstår trolig fortsatt et par avhør og en grundig gjennomgang av hva de har funnet.

Det sier politiadvokat Kai Rønning Nyvold ved Sortland lensmannskontor.

Etterforskningen har tatt lengre tid enn først antatt.

- Det eneste som gjenstår er muligens et par avhør. Men det har vi ikke tatt stilling til. Målet er at vi i løpet av mai skal bestemme oss for om vi gir en reaksjon eller ikke, sier han.

De har slått fast at det ikke var alkohol inne i bildet og da er strafferammen normalt bøter for fører eller selskap, og føreren kan for en periode miste retten til å føre denne type båt.

- Vi skal finne ut om føreren har ført båten aktsomt nok i henhold til navigeringsloven, og at installasjonen er i henhold til de krav som er satt. Det er for tidlig å si om det blir noen reaksjon fra vår side eller hva vi havner på, sier han.

Det var 16. februar at en rib fra BB Touring kjørte på "Selsbanes Seil" med 11 britiske turister. To ble alvorlig skadet, deriblant føreren. Både politiet og Havarikommisjonen jobber for å finne ut hvorfor den ene av de to ribene kjørte på installasjonen i Harstad havn.