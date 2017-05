Pyntet hull i veien: - Det var rene turistattraksjonen

På søndag kom Knut Ingebrigtsen kjørende over Høgda utenfor Harstad da han så noe utenom det vanlige. I et dypt hull i veibanen var det satt veistikke - og et flagg.

- Hullet får stor oppmerksomhet av forbipasserende. Ja, rene turistattraksjonen, skreiv Ingebrigtsen ved bildet som han delte på sosiale medier.

For han var ikke den eneste som stoppet og tok bilde.

- En kvinne tok også bilde og sa at hun skulle sende det til Statens vegvesen, sier Ingebrigtsen til Harstad Tidende.

- Er helt vanlig

Også Britt Bergersen så hullet med flagg og pynt. Hun bor på Høgda og syntes det var et morsomt påfunn som advarte bilister mot å kjøre i hullet - som var vel 20 centimeter dypt.

- Det er helt vanlig å møte på skader i veien her i området. Det er flere skilt som advarer bilistene mot dette, sier hun.

Ingebrigtsen sier at veien langs og forbi Møkkelandet kanskje må være kommunens dårligste.

- Jeg tok ikke bildet for å henge ut Statens vegvesen, men syntes det var et morsomt fotomotiv. Nå håper jeg at skjer noe med veien. Men her kan det ikke bare være å legge på asfalt. Jeg vil tro at noe må gjøres med underlaget, sier han.

Ordnet opp

Bare en time etter at Ingebrigtsen la ut bildet av det pyntede hullet på Facebook, var det fylt igjen.

- Veistikka var slengt i grøfta, men flagget så jeg ikke noe til. Hullet var raskt fylt igjen, og det er bra. Hadde en stor bil kjørt over, så kunne det ha ha vært litt skummelt, sier Ingebrigtsen.

Han hadde selv flagg i bilen da han stoppet for å ta bilde.