Cruisetrafikken viser vekst

Mens antall cruiseskipanløp har ligget på 2-3 anløp de siste årene, viser bestillingene nå en pen økning i årene fremover, ifølge havnesjef Ivar F. Hagenlund.

– For inneværende år hadde vi 5 bestillinger. Dessverre måtte en av disse kanselleres tidligere i vinter på grun av dårlig vær.

Vi har allerede mottatt 9 bestillinger for 2018, noe som altså er en tredobling på tre år, sier Hagenlund.

– Vi må imidlertid bare innse at vi neppe noen gang kommer opp på det antallet anløp som Tromsø, Lofoten og Nordkapp opererer med. Men gjennom de utvidelsen av kaarelene vi nå planlegger vil vi fra 2019-20 kunne ta i mot skip på 300 meters lengde med opptil 3000 passasjerer. Da kan fort antall skip per år komme opp i et sted mellom 20-30, sier Hagenlund.