- Kan ikke vente på at AUF skal ta kampen internt med Ap

Brynjar Saus fastslo i sitt debattinnlegg i ITromsø at jeg ber «AUF-ere landet over legge fra seg kampviljen» og gi opp kampen om et Ap 100 prosent for varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette ber jeg ikke om. Det jeg ønsker er at AUF skal kjempe hardere og mye mer for en bedre klimapolitikk, ikke gi opp.

AUF er enig med De Grønne om at økologi skal settes foran økonomi. Dette er stikk i strid med moderpartiet deres som er enig med Høyre og Frp om å bore etter olje i Lofoten, Arktis og og langt inn i framtiden. AUF-erne kan enten ta den evigvarende kampen i Arbeiderpartiet, eller bli med meg og MDG på å endre Norge til et ekte nullutslippsland.

Om vi legger karbonbudsjettet til FNs klimapanel til grunn, har vi fire år igjen med dagens utslippsnivå før vi har sprengt 1,5 gradersmålet. Hverken Norge eller klimaet har tid til å vente på at AUF «tar kampen internt» år etter år. Klimakampen må tas på Stortinget gjennom partier som allerede har politikken som trengs, ikke oljetilhengerne i Arbeiderpartiet.

Saus skriver at Ap har snekret sammen en politikk som i sum vil nå målene satt i Paris-avtalen. Dette er løgn. Cicero (senter for klimaforskning) regnet på klimaeffektene av partienes alternative budsjett i 2016. Dersom Norge skal nå klimamålene gjennom tiltak i Norge, må vi kutte 800 000 tonn CO2 hvert år. MDG sitt alternative budsjett er det eneste blandt partiene som nærmer seg dette tallet, med 680 000 tonn CO2. Arbeiderpartiets alternative budsjett kutter bare 145 000 tonn CO2.. Saus og resten av AUF trenger bare se tallene til Cicero for å forstå at Ap ikke vil oppfylle Norges klimamål.

Brynjar skryter i sitt innlegg om seierne AUF fikk på landsmøte til Arbeiderpartiet. Å unnskylde svært dårlig klimapolitikk med at norsk ungdom tross alt får et nasjonalt kulturkort er enormt perspektivløst.

AUF vil fase ut av petroleumsnæringen i Norge innen 2035, mens Arbeiderpartiet vil bore etter mer olje i lang tid framover. AUF påstår at de er motstandere av framtidig olje og gassutvinning, men når de driver valgkamp for moderpartiet, driver de valgkamp for mer olje, mer gass og mer global oppvarming.

I 2005 truet AUF med å ikke drive valgkamp for AP med mindre de innførte gratis skolebøker. Gratis skolebøker er en veldig viktig sak, men jeg skulle håpet at varig vern av Lofoten, Senja og Vesterålen var like viktig for Brynjar og resten av AUF. Unge politikere burde sikre sin egen framtid, ikke drive valgkamp for de som ødelegger den.