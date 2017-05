Kamp mot plastsøppel

24. mars la Regjeringen frem den første stortingsmeldingen om hav i utenriks- og utviklingspolitikken.

I lanseringen av denne meldingen heter det at: «Plast er en stor og raskt økende global trussel mot livet i havet. Økt kunnskap om hva plastforsøpling betyr for økosystemene, matsikkerhet og mattrygghet, vil stå sentralt. Regjeringen vil arbeide gjennom internasjonale organisasjoner og i tett partnerskap med andre land.», melder NIVA på sinne nettsider lørdag.

Partnerskapet begynner allerede å ta form, og startskuddet for Nordens første kollektive ryddedugnad gikk tirsdag 2. mai, da «Nordisk strandryddedag 2017» ble åpnet ved Norsk Maritimt Museum. Norges klima- og miljøminister, Vidar Helgesen, og leder for FNs miljøprogram (UNEP), Erik Solheim hadde æren av å åpne dette nye, nordiske initiativet. Hold Norge Rent, Hold Danmark Rent, Pidä Saaristo Siistinä ry (Finland), Ringrás (Færøyene), Landvernd (Island) og Håll Sverige Rent skal sammen skal jobbe mot marin forsøpling ved blant annet å bringe tematikken opp på et nordisk nivå.

- Vårt mål er blant annet økt bevissthet om marin forsøpling som miljøproblem og økt mobilisering til opprydding over hele Norden, forteller daglig leder for Hold Norge Rent, Lise Keilty Gulbransen, i en pressemelding til NTB. Gulbrandsen er nordisk prosjektleder for Nordisk strandryddedag 2017 og initiativtaker til samarbeidet.

NIVA var invitert til åpningen, og NIVAistene Bjørnar Beylich, Ian Allan, Susanne Claudia Schneider, David P. Eidsvoll, Amy Lusher og Inger Lise N. Bråte brettet alle opp ermene for en litt renere strandlinje og mindre plast i havet. Alle deltakerne var svært fornøyde med dagen og det forsterkede fokuset dette miljøproblemet har fått.