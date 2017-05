Justisminister gjester Narvik

Det skjer i forbindelse med at Forsvaret hedrer alle sine veteraner landet rundt 8. mai. Det er en rekke offisielle arrangementer. Ordføreren ønsker velkommen ved bautaen over falne fra Narvik by i Kirkeparken

Kirkeparken i Narvik, Bautaen over falne fra Narvik by. Justisminister Per-Willy Trudvang Amundsen taler og bekranser bautaen, melder avisa Fremover i sin oversikt over arrangement 8. mai.

Statssekretær Tom Cato Karlsen deltar på vegne av regjeringen ved markeringen på Bardufoss og Setermoen. Harstad kommune, Tjeldsund kommune, Kvæfjord kommune, Ibestad kommune samt Ramsund orlogsstasjon har gleden av å invitere alle forsvarsveteraner i Harstad og omliggende kommuner til en markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2017.

Det blir tale ved ordfører Marianne Bremnes, og kransenedleggelse ved General Fleischers statue, Veteranmonumentet og monument over falne fra Harstad 1940–1945. Deretter er det lunsj, og velkomsthilsen ved sjef ROS, KK Harald-M. Furu. Det blir salutt på Trondenes. Tjeldsund kommune og Ramsund orlogsstasjon har gleden av å invitere alle forsvarsveteraner i Tjeldsund og omliggende kommuner til en markering av veterandagen 8. mai. I Ramsund er det tale ved ordfører Liv Kristin Johnsen i Tjeldsund kommune. Det blir kransenedleggelse ved veteran, Roar Johansen ved minnesmerket fra panserskipet Norge- og panserskipet Eidsvold.

I forbindelse med frigjøringsdagen/veterandagen den 8. mai inviterer Lødingen kommune i samarbeid med Lødingen musikkforening til stor veteran konsert i Teatersalen søndag 7. mai.